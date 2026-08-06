«Самолет» вернули на пермскую землю

Власти Прикамья и дочерняя компания ГК «Самолет» — ООО «СЗ „Заостровка“» заключили мировое соглашение о выплате 200 млн руб., предусмотренной соглашением о реализации проекта комплексного развития территории в Дзержинском районе Перми. В апелляционной инстанции чиновники отказались от претензий к компании из-за неисполнения обязательств по договору. Девелопер добровольно решил выплатить всю сумму. Эксперты считают, что такое завершение конфликта, скорее всего, означает, что застройщик пересмотрел приоритеты и уже выплатил задолженность ради продолжения работы в регионе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

5 августа 17 апелляционный суд Пермского края полностью отменил решение первой инстанции и прекратил производство по делу о взыскании министерством транспорта Пермского края 200 млн руб. с дочерней компании федерального застройщика «Самолет» — СЗ «Заостровка». Решение опубликовано в картотеке арбитражного суда. С ходатайством о заключении мирового соглашения и прекращении производства по делу выступил ответчик.

«Да, с ответчиком заключено мировое соглашение. Согласно ему, ответчик добровольно выплачивает 200 млн руб. и оплачивает все судебные издержки, взамен министерство отказывается от исковых требований»,— сообщили «Ъ-Прикамье» в министерстве транспорта Пермского края. Подробности мирового соглашения и дальнейшую судьбу проекта КРТ в Дзержинском районе в администрации не прокомментировали.

Директор кластера «Урал» группы «Самолет» Роман Лукьянов сообщил «Ъ-Прикамье», что в рамках делового диалога и серии переговоров с правительством Пермского края сторонам удалось найти взаимоприемлемое решение и прийти к мировому соглашению, учитывающему интересы всех участников процесса. «Сегодня проект переходит в практическую стадию реализации: мы завершаем необходимый комплекс подготовительных и проектных работ, параллельно ведется работа по получению разрешительной документации. Рассчитываем, что уже в ближайшее время сможем официально объявить о старте нашего первого девелоперского проекта в Пермском крае и представить его ключевые параметры»,— подчеркнул господин Лукьянов.

ООО «Специализированный застройщик „Заос­тровка“» зарегистрировано в феврале 2023 года. Единственным владельцем компании является ООО «Самолет-Регионы». По данным «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток компании в 2025 году составил 3,32 млн руб. Судя по пояснениям к бухгалтерской отчетности общества, затраты компании по незавершенному строительству составляют чуть больше 1 млрд руб. Долгосрочные заемные средства, полученные обществом со сроком возврата в 2026–2029 годах, составляют 1,002 млрд руб. ООО открыты кредитные линии на сумму более 5,2 млрд руб. Основным кредитором «Заостровки» является Сбербанк, у него находятся в залоге права аренды на три земельных участка в Перми. Кроме того, ООО является поручителем для ПАО «ГК „Самолет“» на общую сумму 22 млрд руб.

Министерство транспорта Пермского края потребовало от ООО «Специализированный застройщик „Заостровка“» 200 млн руб. в начале этого года. Ведомство сослалось на то, что компания не исполнила условия соглашения по комплексному развитию территории в Дзержинском районе Перми, заключенного в октябре 2024 года. Общая площадь проекта в микрорайоне Заостровка составляет 5,74 га. В июле 2025 года министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона выдало разрешение на строительство первой очереди многоквартирных домов. Помимо жилья, компания взяла на себя обязательства построить детский сад, благоустроить территорию и обеспечить развитие улично-дорожной сети.

Кроме того, застройщик должен был частично профинансировать капремонт дороги по ул. Строителей на въезде в Кондратово. По договору СЗ «Заостровка» безвозмездно жертвует в бюджет Пермского края 200 млн руб., эту сумму минтранс должен был передать в бюджет Перми в виде субсидии, а муниципалитет заплатить их подрядчику ремонта МКУ «Пермьблагоустройство». В октябре прошлого года ООО уведомило министерство о невозможности перечисления денежных средств.

В арбитражный суд также обратилось минимущества Пермского края с требованием взыскать с общества неустойку в размере 5,53 млн руб. за неисполнение договора. В мае требования министерства были удовлетворены в размере 2,4 млн руб.

Глава столичного юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев пояснил, что прекращение производства по делу может быть в нескольких случаях: истец отказался от иска или компания уже выплатила долг. «В данном случае речь может идти о погашении долга. Компания сильно закредитована и планомерно закрывает задолженности, выстраивая приоритеты. Возможно, долг выплачен ради сохранения отношений с кредитором»,— полагает юрист.

Руководитель практики по банкротству и арбитражным спорам «АНП Зенит» Римма Фатыхова отметила, что завершение конфликта мировым соглашением обеспечило региону тот же экономический результат и позволило сторонам избежать дальнейшего обострения отношений для продолжения проекта. «Министерство не отказалось от 200 млн руб.: застройщик обязался перечислить всю сумму до 10 августа 2026 года. Для СЗ „Заостровка“ главным результатом стала отмена решения первой инстанции, в котором было прямо установлено нарушение обязательства и отклонены ссылки на сложности с проектным финансированием. При этом компания не получила ни уменьшения задолженности, ни длительной рассрочки, поэтому мировое соглашение нельзя считать существенной уступкой со стороны региона. Вероятнее всего, стороны выбрали такой вариант, чтобы обеспечить выплату средств на дорожную инфраструктуру и одновременно сохранить возможность дальнейшей реализации проекта»,— считает эксперт. По мнению госпожи Фатыховой, окончательный судебный акт о взыскании 200 млн руб., особенно на фоне ранее заявленных проблем с получением проектного финансирования компании «Самолет», мог негативно повлиять на оценку надежности застройщика банками, инвесторами и региональными властями.

Ирина Суханова