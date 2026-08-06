В воронежском ЖК «Яблоневые сады» продаются помещения под коммерцию
Дом.РФ проведет аукционы по продаже коммерческих помещений на первых этажах жилого комплекса «Яблоневые сады», возводимого «ДСК» (Домостроительный комбинат) на севере Воронежа. Об этом сообщили в компании.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Заявки принимаются до 24 августа. Объекты могут быть использованы под магазины, пункты выдачи заказов или другие коммерческие форматы. Предлагаются:
- Помещение площадью 135,7 кв. м на первом этаже дома по улице Загоровского за 17,93 млн руб.
- площадью 67,9 кв. м по улице Пескова за 9,34 млн руб.
- площадью 49,4 кв. м на улице Загоровского за 7,08 млн руб.
ЖК строится на участках общей площадью 52,4 га, полученных застройщиком в 2021 году через торги. По информации от госкорпорации, «градостроительный потенциал» — 1,15 млн кв. м, здесь будут жить 24,4 тыс. человек. По состоянию на август введено 18 корпусов, еще три строятся.