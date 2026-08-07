Предприниматель выпал из «Ласточкиного гнезда»

Предприниматель Руслан Абдрахимов, ранее арендовавший смотровую площадку с кафе «Ласточкино гнездо» на Юмагузинском водохранилище, проиграл второй раунд арбитражного спора с санаторием «Якты-Куль».

Господин Абдрахимов пытался доказать, что санаторий не владеет зданием смотровой площадки и просил удалить соответствующую запись в Едином государственном реестре прав на недвижимость. Суды двух инстанций пришли к выводу, что у предпринимателя не было права подавать иск. Еще до направления заявления к санаторию, суды признали договор аренды расторгнутым. Юристы полагают, что у предпринимателя не было шансов на победу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предпринимателю не удалось получить право на повторное открытие кафе

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Предпринимателю не удалось получить право на повторное открытие кафе

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы предпринимателя Руслана Абдрахимова на решение арбитражного суда Башкирии, который в апреле не поддержал его в споре с санаторием «Якты-Куль».

Господин Абдрахимов просил суд признать отсутствующим права собственности санатория на смотровую площадку с закрытым наблюдательным пунктом площадью 342,4 кв. м возле Юмагузинского водохранилища. В так называемом наблюдательном пункте ранее работало кафе «Ласточкино гнездо». Кроме того, предприниматель просил погасить в Едином государственном реестре прав на недвижимость запись о собственности санатория на здание.

Как пояснил в суде первой инстанции представитель предпринимателя, Руслан Абдрахимов арендовал «Ласточкино гнездо» с января 2024 года по трехлетнему договору с Управлением имуществом казны Башкирии. Срок договора истекал в феврале 2027 года. В июле 2024 года господин Абдрахимов оформил в аренду земельный участок под смотровой площадкой.

В августе 2024 года, заявил он в суде, право собственности на «Ласточкино гнездо» перешло «Якты-Кулю», которое сменило юридический статус с государственного унитарного предприятия на акционерное общество. Владелец санатория остался прежним — республика.

Переход права собственности на объект санаторию, пояснил предприниматель, нарушает его права, «поскольку создает угрозу, что ответчик насильственно отберет у истца объект» для передачи другому арендатору. Также он поставил под сомнение законность приказа минземимущества о передаче «Ласточкиного гнезда» санаторию. По его мнению, у него, как у арендатора, было преимущественное право выкупа объекта.

Представитель санатория в суде пояснил, что в октябре 2024 года «Якты-Куль», которому перешло в собственность «Ласточкино гнездо», предлагал Руслану Абдрахимову переподписать договор аренды, но он оставил обращение без ответа. Также предприниматель якобы игнорировал требования пустить представителей санатория на смотровую площадку «в целях осмотра и установления его технического состояния» и не погашает долг по аренде — около 640 тыс. руб. 25 ноября 2024 года санаторий уведомил предпринимателя в одностороннем отказе от исполнения договора аренды, так как смотровую площадку было решено капитально отремонтировать.

Арбитражный суд Башкирии, отказывая предпринимателю в удовлетворении иска, обратил внимание на предыдущий спор. В 2025 году суд признал прекращенным договор аренды «Ласточкиного гнезда» с 10 марта прошлого года, а также обязал Руслана Абдрахимова погасить долг за аренду. С иском к санаторию предприниматель обратился 17 марта 2025 года, когда уже перестал быть арендатором, поэтому суд посчитал, что у него нет прав «на обращение с иском о признании права собственности отсутствующим».

«Судебный акт соответствует нормам материального права, изложенные в нем выводы — установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам»,— указал Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в ответ на жалобу предпринимателя.

Найти номер телефона Руслана Абдрахимова не удалось.

Юридически выводы суда выглядят обоснованными и полностью соответствуют устоявшейся доктрине, отмечает генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.

«Иск о признании зарегистрированного права отсутствующим — исключительный, субсидиарный способ защиты: он доступен только тому, кто фактически владеет объектом или обладает на него собственным правом, когда все прочие способы защиты уже исчерпаны. Истец на момент подачи иска не был ни собственником, ни фактическим владельцем, ни даже законным арендатором объекта», — пояснила эксперт.

С ней согласен управляющий коллегии адвокатов «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Георгий Могилевский. «Предприниматель не являлся ни собственником, ни титульным владельцем. Его арендный договор был прекращен, что подтвердил суд. Все действия предпринимателя были похожи на отчаянную попытку сохранить за собой арендуемый объект, за который он задолжал приличную сумму и который он содержал в недопустимом виде. Поэтому итог вполне понятен и объясним. Кассация, в случае подачи жалобы, оставит судебные акты без изменения», — полагает адвокат.

Булат Баширов