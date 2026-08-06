В Прикамье появится 17 новых спортобъектов

В Пермском крае реализуются 17 проектов по развитию спортивной инфраструктуры. Об этом сегодня на заседании правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина рассказал министр строительства Артем Габдрахманов. Он уточнил, что на десяти объектах уже ведутся строительно-монтажные работы, еще семь находятся на этапе проектирования. В числе наиболее крупных проектов — многофункциональная спортивная арена на 10,5 тыс. зрителей в Перми.

В Перми начинается также строительство многофункционального спортивного комплекса на территории бывшего стадиона «Молот». Вместе с существующим УДС «Молот» он войдет в спортивный кластер. Артем Габдрахманов отметил, что в комплексе можно будет заниматься более чем 20 видами спорта. Здесь будет предусмотрены тренировочная хоккейная арена и бассейн с восемью дорожками длиной 25 м. Также здесь появится первый в Перми открытый легкоатлетический стадион с беговыми дорожками, футбольным полем, секторами для прыжков в длину и высоту, в том числе с шестом. Рядом оборудуют два открытых теннисных корта.

Еще один проект предусматривает реконструкцию лыжно-биатлонного комплекса «Пермские медведи». На территории базы планируется капитально отремонтировать здания и обновить спортивную трассу.

В Березниках продолжается строительство многофункционального спортивного комплекса, готовность которого составляет 20%. В трехэтажном здании разместятся универсальные залы с трибунами, помещения для занятий боксом, единоборствами, настольным теннисом и хореографией, а также тренажерный и фитнес-залы. Кроме того, здесь оборудуют 25-метровый бассейн на восемь дорожек. На прилегающей территории появятся открытые спортивные площадки.

На этапе проектирования находятся физкультурно-оздоровительные комплексы в Кудымкаре и Чердыни, а также бассейны в Соликамске и Куеде.

В Добрянке, Кунгуре, Чусовом и Чернушке будут построены ледовые арены, где жители смогут заниматься хоккеем и фигурным катанием.

Дмитрий Махонин поручил главам муниципалитетов совместно с краевым минспортом заранее определять, какие секции и спортивные школы будут работать на базе новых объектов. Параллельно необходимо формировать тренерский состав и привлекать специалистов, в том числе с помощью программы «Земский тренер».