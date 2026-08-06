Партии разыграли номера в бюллетене

Центральная избирательная комиссия России завершила регистрацию кандидатов в депутаты Государственной Думы девятого созыва. Всего в выборах, которые пройдут с 18 по 20 сентября, примут участие 11 политических партий. Будут избраны 450 депутатов: 225 — по федеральным партийным спискам, еще столько же — по одномандатным округам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

5 августа ЦИК провел жеребьевку по определению порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене. Первую тройку заняли «Единая Россия» (номер 1), «Яблоко» (номер 2) и ЛДПР (номер 3). Всего в бюллетень вошли 11 партий, включая КПРФ, «Справедливую Россию», «Новых людей», «Родину», «Зеленых», «Партию прямой демократии», «Партию пенсионеров» и «Коммунистов России».

Список «Единой России» по региональной группе № 25, объединяющей Воронежскую и Тамбовскую области, возглавляет вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев — член Высшего совета партии, курирующий масштабные социальные и инфраструктурные проекты. В частности, по его инициативе в Воронежской области был создан Центр поддержки и продвижения общественных инициатив «Образ Будущего». Вторым номером идет секретарь Тамбовского регионального отделения Евгений Первышов. Замыкает тройку координатор федерального партийного проекта «Историческая память» Александр Сидякин, известный работой по сохранению мемориалов и патриотическому воспитанию.

Остальные парламентские партии также выдвинули своих лидеров по региональным группам, охватывающим Воронежскую область. КПРФ в группе № 20 (Белгородская и Воронежская области) представляет секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, а также первые секретари воронежского и белгородского отделений Андрей Рогатнев и Николай Мухин. «Справедливая Россия» в группе № 22 (Воронежская, Саратовская и Тамбовская области) заявила Вячеслава Калинина, Вадима Шаршова и Павла Плотникова. ЛДПР в группе № 26 (Воронежская, Липецкая и Тамбовская области) выдвинула Никиту Березина, Марину Раздобарину и Наталью Возиянову. «Новые люди» в группе № 3 (Белгородская, Воронежская и Курская области) представлены Антоном Ткачевым, Максимом Сысоевым и Александром Харыбиным.

Избирателям предстоит выбрать не только депутатов по федеральным спискам, но и кандидатов по одномандатным округам. Прием документов на регистрацию завершен, окончательные списки утверждены. Выборы станут ключевым политическим событием осени, определив состав нижней палаты парламента на ближайшие пять лет.