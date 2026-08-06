Turkish Airlines отменила четыре рейса из Казани на фоне ограничений аэропорта

Turkish Airlines отменила четыре рейса из Казани на 6 и 7 августа на фоне ограничений работы аэропорта. Также отменены три прилета в Казань. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Turkish Airlines отменила часть рейсов из Казани на фоне ограничений аэропорта

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ Turkish Airlines отменила часть рейсов из Казани на фоне ограничений аэропорта

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

Отменены вылеты TK 3033 в Анталью и TK 430 в Стамбул (по два рейса), а также прилеты TK 429 из Стамбула и TK 3032 из Антальи.

Утром 6 августа в Татарстане действовали режимы ракетной и беспилотной опасности. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы были закрыты. Позже режимы отменили, а аэропорты возобновили работу.

Анар Зейналов