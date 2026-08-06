В «Молоте» произошла замена игроков

Из системы ярославского «Локомотива» в пермский «Молот» командированы защитники Андрей Малявин и Александр Шапкин, а также нападающие Алексей Эльблаус и Роман Лутцев. Об этом сообщает пресс-служба пермского хоккейного клуба.

Отметим, что Андрей Малявин уже играл в прошлом сезоне за «Молот». 22-летний защитник провел 74 матча, в которых набрал 16 (4+12) баллов за результативность при показателе полезности «-1». Александр Шапкин, Алексей Эльблаус и Роман Лутцев являются игроками молодежного состава клуба КХЛ. В то же время расположение «Молота» покинули нападающие Михаил Ахметшин и Владимир Кузнецов, а также защитник Егор Андриянов, вернувшиеся обратно в Ярославль.

Согласно положению о чемпионате ВХЛ, между ярославским «Локомотивом» и «Молотом» заключен контракт о возможности выступать за пермскую команду игрокам железнодорожников. В этом сезоне контракт был продлен. Ярославский «Локомотив» является победителем двух последних сезонов в Континентальной Хоккейной Лиге.