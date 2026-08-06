Вадим Маликов покинул пост главы самарского Росреестра, на котором проработал больше 15 лет

Вадим Маликов, возглавлявший управление Росреестра по Самарской области, покинул занимаемую должность. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», с 3 июня обязанности руководителя управления исполняет его заместитель Татьяна Титова.

В системе «СПАРК-Интерфакс» указано, что Вадим Маликов руководил управлением с 2008 года. Он сменил на этой должности Ольгу Гальцову, ставшую депутатом Госдумы РФ.

Вадим Маликов окончил юридический факультет Самарского государственного университета. В 1998 году он стал заместителем директора государственного учреждения «Самарская областная регистрационная палата». Был награжден почетной грамотой Федеральной регистрационной службы, нагрудным знаком «За безупречный труд», медалью «В память 200-летия Минюста России» и почетной грамотой Минюста России.

Руфия Кутляева