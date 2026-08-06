За первое полугодие доходы Самарской области составили 143,7 млрд рублей, расходы — 151 млрд рублей

Правительство Самарской области утвердило отчет об исполнении бюджета за первое полугодие этого года. Доходы составили 143,7 млрд руб. (44,5% от плана), расходы — 151 млрд руб. (45% от плана). Об этом сообщает министерство финансов Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Основные источники поступлений: НДФЛ, платежи малого и среднего бизнеса, акцизы. В приоритете — расходы на: социальные обязательства, национальные проекты, строительство социальных объектов, поддержку СВО. Все исполняется в срок и в полном объеме.

В министерстве уточняют, что долговая нагрузка существенно снижена. Проведено плановое погашение облигаций и коммерческих кредитов. В 2025 - 2026 годах списано две трети задолженности по бюджетным кредитам в общем объеме 13,3 млрд руб., из которых 9,4 млрд руб в первом полугодии текущего года. Самарской области перенесен срок погашения части задолженности по бюджетным кредитам в объеме 2 млрд руб. с 2026 на 2030 год, что позволит направить высвобождаемые средства на сокращение рыночного долга.

Руфия Кутляева