Причину пожара на Камском заводе масел установит судебная экспертиза

Выводы о причине возникновения пожара на Камском заводе будут сделаны по результатам проведения судебной пожарно-технической экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Пермскому краю. Сейчас дознаватели государственного пожарного надзора проводят мероприятия, направленные на установления очага и причин пожара. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения технологического регламента производства. Специалисты уже провели осмотр места происшествия, изъяли образцы для экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России по Прикамью Фото: МЧС России по Прикамью

Инцидент произошел вечером 4 августа на производственной площадке ООО «Камский завод масел». Полностью пожар был потушен в ночь на 5 августа. Общая площадь возгорания составила 800 кв. м. Пострадавших в результате инцидента нет.