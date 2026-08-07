«Рекомендуем быть крайне осторожными при взаимоотношениях с  АО «Соликамскбумпром»

ПАО «Пермэнергосбыт» – гарантирующий поставщик электроэнергии в Пермском крае и один из крупнейших кредиторов АО «Соликамскбумпром». Поэтому считаем своим долгом донести до клиентов, а также руководителей и собственников тех компаний, которые находятся в договорных отношениях с АО «Соликамскбумпром», информацию о ситуации на предприятии. Возможно, это позволит вам избежать ненужных расходов и финансовых проблем.

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На протяжении длительного времени АО «Соликамскбумпром» демонстрирует все признаки неплатежеспособности и перехода в предбанкротное состояние. Неплатежи поставщикам стали системой. Так, только за поставленную электроэнергию долг составляет более 950 млн рублей. На том же уровне – задолженность по другим коммунальным ресурсам. И это только одна статья долгов. Операции по счетам предприятия приостановлены Федеральной налоговой службой.

Финансовое состояние АО «Соликамскбумпром», даже по официальной отчетности, можно назвать близким к катастрофическому. В 2025 году убыток предприятия составил 4,8 млрд рублей!

И самое главное. Вдобавок к ухудшению финансовых показателей, у АО «Соликамскбумпром» неконтролируемо выросла исковая нагрузка. Если в 2023 году в отношении предприятия было подано исков на сумму 154 млн рублей, то сегодня – уже на 3,7 млрд рублей!

Обращаем внимание на большое количество кредиторов АО «Соликамскбумпром», выразивших намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве должника (31 публикация в ЕФРСБ). Значительное количество кредиторов уже воспользовалось своим правом и обратилось в суд с заявлениями о банкротстве АО «Соликамскбумпром» (17 кредиторов). На сегодня сумма заявленных ими требований превышает 1,4 млрд рублей. И это только исковые требования.

В этой связи призываем всех, кто поддерживает договорные или иные отношения с АО «Соликамскбумпром», оценить сложившуюся ситуацию и проявить осторожность, поскольку:

1. Крайне велика вероятность того, что АО «Соликамскбумпром» не исполнит свои финансовые и любые иные обязательства по договору. Повторимся, у предприятия есть все признаки неплатежеспособности.

2. Риски при неизбежном банкротстве предприятия. Учитывайте, что преимущественное удовлетворение должником требования одного из кредиторов на пороге введения процедуры банкротства может стать основанием для того, чтобы в дальнейшем вашу сделку с должником признали недействительной. А все, что было передано по ней, будет подлежать возврату в конкурсную массу должника.

Упрощая: вашу сделку могут развернуть. Все, что получено от должника – изъять. При этом перспектива компенсации этих ваших убытков в будущем является весьма и весьма туманной.

Учитывая изложенные риски, просим всех наших клиентов и партнеров, а также любые другие компании проявлять крайнюю осмотрительность и осторожность во взаимоотношениях с АО «Соликамскбумпром».

ПАО «Пермэнергосбыт»