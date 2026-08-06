Дирекцию межвузовского кампуса Прикамья возглавит президент федерации спортивного программирования

АНО «Дирекция межвузовского кампуса Пермского края» возглавит кандидат физико-математических наук, президент региональной федерации спортивного программирования Оскар Ягафаров. Об этом сообщает газета «Звезда». Ранее господин Ягафаров занимал пост директора технопарка Morion Digital. Зимой 2026 года он сообщил, что покидает должность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оскар Ягафаров

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Оскар Ягафаров

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

АНО «Дирекция межвузовского кампуса Пермского края» была создана для управления будущим студенческим кампусом в Перми. Его учредителем выступило краевое агентство по сопровождению концессионных проектов. Проект создания в Перми межвузовского кампуса международного уровня прорабатывается с 2018 года. Разместить объект планируется в микрорайоне Камская долина на земельном участке площадью более 20 га, ограниченном ул. Маршала Жукова.

С июня 2023 года по июнь 2026 года директором АНО «Дирекция межвузовского кампуса Пермского края» являлся бывший ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников.