На самарском заводе заложили кили двух пассажирских судов, предназначенных для региональных маршрутов

В четверг, 6 августа, на производственной площадке ЗАО «Нефтефлот» состоялся официальный старт строительства двух современных пассажирских судов проекта «МПКС-L». Суда строятся для нужд региона и будут обслуживать местные и пригородные маршруты Самары и Самарской области. Об этом сообщает минпромторг Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Каждое судно будет вмещать 240 пассажиров. Их длина составит около 30 м, ширина — почти 8 м. Разработчиком проекта выступает ГК «Р-Флот».

«Для нашего региона это не просто пополнение флота, а важный шаг в обновлении пассажирской навигации на Волге. Строительство судов в Самаре и для Самары — это предмет нашей особой гордости. Сегодняшняя закладка килей доказывает, что самарское судостроение находится на подъеме. Новые суда сделают поездки для жителей и туристов более комфортными и безопасными», — отметил на торжественной церемонии заместитель председателя правительства Самарской области Вячеслав Романов.

Руфия Кутляева