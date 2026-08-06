Жителям пострадавших от паводка районов Прикамья выплатили матпомощь

На сегодняшнем заседании правительства Прикамья министр труда и соцразвития Павел Фокин отчитался о выплатах жителям населенных пунктов, пострадавших от паводка. По его словам, материальную помощь получили все обратившиеся жители Октябрьского и Лысьвенского округов, а также села Кын. Так, в Октябрьске по 15 тыс. руб. получило 554 человека. Господин Фокин добавил, что со следующей недели начнут выплачивать компенсации за утраченные жилые помещения.

Напомним, в результате аномальных дождей в июле были подтоплены населенные пункты в Лысьвенском, Октябрьском и Кишертском округах. В частности, в Октябрьском было подтоплено 53 жилых дома. Из-за разлива рек и схода селевого потока в селе Кын погибла 28-летняя девушка. В связи с повышением уровня воды также закрыт ряд туристических мест, включая экотропу в районе Усьвинских столбов.