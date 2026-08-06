В Башкирии возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью пациентки

Следственные органы СКР по Башкирии возбудили уголовное дело по признакам причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 118 УК РФ).

По данным соцсетей, на которые ссылаются в СКР, в 2025 году жительница Сибая, будучи на шестом месяце беременности, обратилась в больницу Белорецка, где ей оказали ненадлежащую медицинскую помощь, которая в дальнейшем повлекла причинение тяжкого вреда здоровью.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Будут проведены экспертные исследования, в том числе качества медицинской помощи.

Как сообщает «Комсомольска правда», 35-летняя жительница Сибая заявила, что в Белорецкой ЦРКБ женщине прервали беременность на шестом месяце, а затем заявили, что она больше не сможет самостоятельно родить ребенка, так как после процедуры в матке осталась часть плаценты.

Майя Иванова