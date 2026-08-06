В Уфе вынесли приговор шестерым участникам массовой драки

Кировский районный суд Уфы вынес приговор шестерым участникам массовой драки, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Они признаны виновными в хулиганстве, совершенном с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Суд приговорил их к лишению свободы на срок от двух с половиной до трех лет в колонии общего режима.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 4 января 2025 года в развлекательном заведении Vgostibar произошла драка, в которой девять человек получили телесные повреждения. Два дня спустя оппоненты, позвав своих друзей, вновь встретились у входа в то же кафе, где повторно подрались. В результате 16 человек получили травмы.

Ранее суд приговорил девятерых подсудимых к различным срокам от года и восьми месяцев до трех лет колонии общего режима. Остальным суд назначил принудительные работы на срок от 1,5 года до года и восьми месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства.

Майя Иванова