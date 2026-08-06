В Татарстане профинансируют 51 научный проект на 85 млн рублей

Фонд науки и технологий Татарстана отобрал 51 проект из 360 заявок на конкурс фундаментальных и поисковых исследований. Каждый победитель получит грант до 2 млн руб., общий объем поддержки составит около 85 млн руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе фонда.

Среди проектов представлены исследования замедления старения, генной терапии атеросклероза, лечения бокового амиотрофического склероза, сахарного диабета второго типа и антисептиков против устойчивых грибков. Исследования должны завершиться к 2027 году. До 1 июля 2027 года командам предстоит представить публикации в научных изданиях, доклады на конференциях и отчеты о научно-исследовательской работе.

В конкурсе участвовали научные коллективы и отдельные исследователи из Татарстана по пяти дисциплинам: сельскохозяйственным, социогуманитарным, техническим, медицинским и естественным наукам.

Это одна из двух линий грантового финансирования фонда, реализуемых совместно с Академией наук республики. Ранее гранты выделили 19 предприятиям региона на реализацию 23 прикладных проектов.

Анар Зейналов