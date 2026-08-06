Губернатор Прикамья поручил ускорить разработку проекта футбольной арены в Камской долине

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерству строительства ускорить процесс разработки проектно-сметной документации для нового футбольного стадиона в Камской долине и объявить тендер на его строительство. В ходе сегодняшнего заседания правительства глава региона обратил внимание, что формат действующего стадиона «Звезда» устарел, поэтому Перми необходим современный объект «для всех случаев жизни». Он добавил, что планируемый стадион в Камской долине должен быть рассчитан не менее чем на 15 тыс. мест.

О планах по строительству нового футбольного стадиона в микрорайоне Камская долина стало известно в 2022 году. На тот момент планировалось, что он разместится на земельных участках по ул. Маршала Жукова — между территорией будущего кампуса и МРЭО ГИБДД Пермского края. Согласно предварительной концепции, футбольный стадион станет центром спортивного кластера. Помимо футбольной арены там предполагается возведение спортплощадок меньших размеров. Также в планах было строительство интерната на 60 человек и гостиницы на 100 человек.

Напомним, сейчас основным футбольным стадионом Перми считается «Звезда», построенная в 1969 году. Ранее стадион вмещал свыше 17 тыс. зрителей и имел натуральное покрытие. Со временем поле было заменено на искусственное и нередко менялось. В 2009 году стадион получил вторую категорию УЕФА, что позволяло проводить международные матчи до 1/4 финала Лиги Европы и 1/8 финала Лиги чемпионов включительно. Согласно современным стандартам, стадион «Звезда» не может принимать матчи РФПЛ, максимум — игры первой лиги (ФНЛ). Сейчас на стадионе проходят матчи команд «Амкар Пермь» и «Звезда-2005».