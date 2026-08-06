В Оренбуржье вынесли приговор виновному в гибели рабочих на нефтепроводе

В Оренбуржье суд признал бывшего сотрудника нефтедобывающего предприятия виновным в нарушении требований промышленной безопасности на подземном нефтепроводе, где в 2024 году погибли два человека и еще двое получили тяжкие травмы. Об этом сообщает пресс-служба Бузулукского районного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Инцидент произошел в сентябре 2024 года на нефтепроводе «Гаршино — Ростошинский» в Курманаевском районе; во время ремонтных работ произошло возгорание. Погибли двое сотрудников предприятия, еще двое получили телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Огонь также уничтожил транспортное средство. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, который привел к загрязнению почвы на площади 205 кв. м. Ущерб окружающей среде оценили в 2,8 млн руб., сообщили в региональной прокуратуре.

Подсудимый свою вину не признал. Суд, изучив представленные сторонами доказательства, признал его виновным по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть двух лиц и тяжкий вред здоровью) и ч. 1 ст. 254 УК РФ (загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной деятельности). Мужчине назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3 года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с соблюдением требований промышленной безопасности, на 1 год 6 месяцев, а также штраф в размере 150 тыс. руб. Мера пресечения в виде подписки о невыезде оставлена без изменения до вступления приговора в силу. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Яна Вежлева