Владимир Путин удостоил госнаграды балетмейстера Башгосфилармонии

Балетмейстер-постановщик Башкирской государственной филармонии Рамиза Мухаметшина удостоена медали «За труды в культуре и искусстве», сообщает пресс-служба министерства культуры Башкирии.

«Высокая награда стала признанием многолетнего труда и выдающегося вклада Рамизы Мухаметшиной в развитие отечественного хореографического искусства», — отмечают в региональном минкульте.

Рамиза Мухаметшина является заслуженным деятелем искусств и заслуженной артисткой Башкирии. Творческой путь она начала в 1985 году в Государственном академическом ансамбле народного танца имени Файзи Гаскарова. В конце прошлого года в стерлитамакском Башдрамтеатре состоялась премьера ее спектакля «Снежная королева» на основе одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена.

Идэль Гумеров