ДСК «Трансстрой» отремонтирует за 179 млн рублей путепровод в Волжском районе Самарской области

В Волжском районе Самарской области 8 августа начнется капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути на 17-м км автомобильной дороги Самара — Большая Черниговка. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«До этого момента на объекте проводились подготовительные мероприятия, не требовавшие полного перекрытия движения. С началом основного этапа путепровод будет полностью закрыт для всех видов транспорта»,— говорится в сообщении.

Подрядчиком является ДСК «Трансстрой», которую возглавляет Сергей Сурков. Стоимость контракта составляет 179 млн руб.

Проектом предусмотрены переустройство опор и сопряжений, замена балок пролетных строений, обновление мостового полотна и асфальтобетонного покрытия, установка новых барьерных и перильных ограждений, нанесение разметки. Интенсивность движения на участке превышает 25 тыс. автомобилей в сутки, включая рейсовые и школьные автобусы.

Согласно приказу областного минтранса, движение транспорта по путепроводу запрещено с 7 августа до 11 ноября 2026 года.

Объехать участок ремонта можно по дороге Самара — Новокуйбышевск либо по трассе Самара — Оренбург до дороги Самара — Волгоград. Кроме того, возможен проезд через село Лопатино.

Сабрина Самедова