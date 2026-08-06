Полмиллиона вывели в среднее

В Росстате назвали отрасли, где в среднем зарабатывают по полмиллиона в месяц. В 2026 году на первом месте — работники предприятий по выращиванию морской рыбы и морепродуктов, с зарплатой в 970 тыс. руб. Следом идут управленцы резервами негосударственных пенсионных фондов. Их средний месячный оклад — 820 тыс. руб. Замыкают тройку лидеров сотрудники, занятые управлением ценными бумагами, они в среднем получают по 730 тыс. руб. Также в рейтинге фигурируют аренда и лизинг медицинских приборов, перестрахование и организация торговли на финансовых рынках. Первым на статистику обратил внимание РБК. Для сравнения: средняя зарплата по России за этот период достигла 95 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Однако к данным Росстата нужно относиться с осторожностью, объясняет методы подсчета профессор Финансового университета Александр Сафонов:

«Состав лидеров по уровню зарплат периодически меняется. Это зависит от разных факторов, иногда — исключительно от рыночной конъюнктуры. Например, управляющие компании пенсионными активами оказались среди лидеров потому, что в 2025 году доходность депозитов и облигаций была высокой, и они смогли существенно заработать на размещении средств.

Что касается отрасли рыбоводства, здесь высокие зарплаты во многом объясняются работой в удаленных регионах, где предусмотрены надбавки за сложные климатические условия. Кроме того, это зачастую сезонная занятость, поэтому если распределить доход на 12 месяцев, суммы уже не будут выглядеть столь впечатляющими. За средними цифрами Росстата нередко скрывается совсем другая картина. Может показаться, что зарплаты очень высокие, но важно понимать, какой объем работы за ними стоит. Нередко такие доходы достигаются за счет работы на полторы-две ставки. Росстат фиксирует лишь итоговую сумму, но не показывает, какой нагрузкой она обеспечена».

Также эксперты подчеркивают, что иногда рекордные оклады объясняются особенностями статистики. Например, в некоторых сферах высокие средние зарплаты связаны с тем, что там работает сравнительно небольшое число компаний, а сотрудники часто — это высококвалифицированные специалисты. Эта картина вряд ли изменится в ближайшие годы, говорит аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева:

«Эта статистика касается очень небольшой части трудоспособного населения — скорее всего, не более 5%. Несмотря на значительный рост номинальных зарплат за последние три года, доходы такого уровня получают немногие. Прежде всего это топ-менеджеры в сферах IT, финансов, управления активами и руководители крупных промышленных предприятий.

Если говорить о рядовых сотрудниках, то высокие зарплаты характерны главным образом для высокорискованных профессий. Кроме того, на уровень оплаты влияет дефицит кадров. Наиболее высокооплачиваемые вакансии сосредоточены в Москве, Санкт-Петербурге и ресурсодобывающих регионах. При этом зарплата в 500 тыс. руб. далеко не всегда означает фиксированный оклад. В нее часто входят бонусы, премии и другие переменные выплаты, особенно в продажах и управлении активами. Даже топ-менеджеры нередко получают значительную часть дохода в виде вознаграждения за результаты. В целом статистика Росстата отражает реальную ситуацию: люди с такими доходами действительно есть».

Тем временем аналитики HH.ru провели опрос среди работников и пришли к выводу, что лишь четверть из них четко осознают, каких навыков им не хватает для карьерного роста. При этом 75% считают развитие компетенций необходимым и планируют заняться этим до конца года. Чаще всего дефицит навыков отмечают специалисты в отраслях искусства и медиа, рабочие, а также сотрудники айти-сферы и медицины.

Анна Кулецкая