В Ульяновске перевозчика подозревают в мошенничестве с проездными билетами

В Ульяновске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств, сообщила в среду прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщает ведомство, в ходе проверки было установлено, что представителями одного из индивидуальных предпринимателей-перевозчиков незаконно многократно использовались чужие единые социальные проездные билеты, что, по мнению сотрудников прокуратуры, повлекло незаконную компенсацию перевозчику расходов за перевозку граждан льготной категории.

В прокуратуре поясняют, что в следствие этих действий в период с декабря 2024 года по январь 2025 года «были похищены бюджетные денежные средства на сумму более 950 тыс. руб.».

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

В прокуратуре «Ъ-Волга» сказали, что возбуждение уголовного дела позволит раскрыть всю схему мошенничества и ее детали: чья это была инициатива, кто конкретно занимался использованием чужих проездных и какой конкретный ущерб был нанесен бюджету. «Вполне возможно, итоговая сумма ущерба может оказаться значительно больше», — заметили в ведомстве.

По данным источника, близкого к правоохранительным органам, речь идет о маршрутах общественного транспорта Ульяновска №78 и №90, которые обслуживает ИП Татьяна Горюнова. В соответствии с трехсторонними договорами от 28.12.2023 и 15.01.2025, заключенными между ИП, региональным минсоцразвития и компанией ООО «ЭлТранс» (оператором автоматизированной системы учета оплаты проезда), ИП выполняла услуги по перевозке общественным транспортом граждан льготной категории на основании единых социальных проездных билетов (транспортных электронных карт). Выпадающие доходы восполнялись из регионального бюджета. Во время прокурорской проверки, ходе анализа данных, представленных «ЭлТрансом», были выявлены «факты аномальной активности» ряда транспортных карт в декабре 2024 года и январе 2025 года. Так одна транспортная карта, владельцем которой является пенсионерка, применялась в указанный период 2233 раза, в то время как сама пенсионерка утверждала, что использовала проездной лишь несколько раз, после чего потеряла. К тому же, сама пенсионерка имеет инвалидность и не могла даже при желании часто пользоваться проездным. Кроме того, выяснилось, что каким-то образом одним и тем же проездным пользовались одновременно (в течение шести секунд) на разных терминалах четырех разных автобусов, и в течение одних суток такой цикл повторялся девять раз. В материалах проверки отмечается, что аналогичные факты были зафиксированы и по целому ряду других транспортных карт, которые также чаще всего были утеряны владельцами или просто не использовались.

Получить по этому поводу пояснения руководства перевозчика не удалось. Официальный помощник руководителя Максим Слугин от комментариев отказался, заявив, что ничего не знает об уголовном деле.

Сергей Титов, Ульяновск