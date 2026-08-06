Торгово-промышленные палаты Башкирии и Узбекистана договорились о сотрудничестве

На прошедшем в Уфе башкиро-узбекском бизнес-форуме торгово-промышленные палаты республик подписали соглашение о сотрудничестве. Договор предполагает развитие торгово-экономического и научно-технического партнерства, а также реализацию инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба ТПП Башкирии.

Главной задачей взаимодействия стороны называют открытие торгового дома Узбекистана в Уфе. Его планируется разместить в оптово-распределительном центре «Евразия».

«Башкирским предприятиям было предложено работать в свободной экономической зоне, ориентированной на рынок Афганистана», — отмечает пресс-служба ТПП Узбекистана. Узбекистан в форуме представили более 100 предприятий легкой, пищевой, химической промышленности, а также автомобилестроения, производства мебели, строительства, медицины и телекоммуникационной отрасли.

Идэль Гумеров