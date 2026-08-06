Завершена процедура банкротства экс-гендиректора «Камской долины»

Арбитражный суд Свердловской области завершил процедуру реализации имущества бывшего гендиректора холдинга «Камская долина» Андрея Гладикова. Об этом сообщает портал Properm.ru со ссылкой на определение суда. Господин Гладиков освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Гладиков

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Андрей Гладиков

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Андрей Гладиков был признан банкротом в марте 2019 года по заявлению Сбербанка. Вместе с тогдашним председателем совета директоров «Камской долины» Алевтиной Романовой, которая также признана несостоятельной, господин Гладиков выступал поручителем по кредитам строительного холдинга «Камская долина». Общий объем долгов составил 1,46 млрд руб. Из этой суммы удалось погасить лишь 63,74 млн руб. На этом возможность формирования конкурсной массы была исчерпана.

В январе 2025 года Индустриальный суд Перми признал Андрея Гладикова и Алевтину Романову виновными в злоупотреблении полномочиями. Было доказано, что в 2014–2018 годах топ-менеджеры «Камской долины» приняли деньги от пайщиков на сумму более 1,8 млрд руб. для строительства нескольких жилых домов. В результате объекты так и не были построены. Суд приговорил бывших топ-менеджеров к двум годам лишения свободы каждого, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Позже приговор оставили в силе апелляционная и кассационная инстанции.