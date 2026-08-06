Строительство модульного бассейна в Орде оценили почти в 300 млн рублей

МКУ «Центр организации закупок» объявило конкурс на право изготовления и монтажа оборудования для создания модульного плавательного бассейна в Ординском округе.

Как указано в техническом задании, комплект оборудования должен представлять собой набор модулей, в которых разместятся административные и технические помещения, душевые и раздевалки, а также чаша для плавания. Площадь бассейна с обходными дорожками составит 589 кв. м. В нем будет пять дорожек длиной 25 м каждая. Пропускная способность бассейна должна составлять 36 человек в смену, он будет работать в четыре смены.

К работам требуется приступить 14 сентября 2026 года, сдать объект — 31 августа 2027 года. Максимальная цена контракта составляет 294 млн руб. Итоги конкурса подведут 27 августа.