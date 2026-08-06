Суд закрыл пляж на озере Ильмурзино из-за нарушений санитарных правил

Кушнаренковский районный суд на 60 суток закрыл пляж на озере Ильмурзино, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Как следует из пресс-релиза, владелец пляжа был признан виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ). В суде выяснилось, что он не получил санитарноэпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.

Представитель предпринимателя в суде пояснил, что он пытается устранить нарушение, а также «принимает меры по недопущению купания отдыхающих в озере».

Майя Иванова