«Единая Россия» получила первую строку в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму

В процедуре принял участие член президиума Центрального совета сторонников «Единой России», сенатор, Герой России Александр Карелин.

Фото: «Единая Россия»

«Главное в избирательной кампании – соблюдать правила, честно проходить все положенные процедуры и обеспечивать легитимный результат. Оставаться ответственными и требовательными к себе и своей работе с людьми», — уверен он.

По его словам, главное в политической борьбе — не определённый номер в избирательном бюллетене, а честность и ответственность перед людьми.

Член Высшего совета «Единой России», Герой России (позывной «Струна») Владислав Головин отметил, что содержательная программа партии, её реальные дела и достижения, работа с гражданами на местах всегда важнее места в бюллетене.

«Как в соревнованиях по плаванию, в которых я принимаю участие, не важно на какой дорожке ты плывёшь — главное показать результат. Мы формируем Народную программу развития страны на основе предложений жителей России, их потребностей и чаяний. И самое главное, что мы несём ответственность за нашу работу перед людьми», — заявил он.

Участниками жеребьёвки стали 11 политических партий, федеральные списки кандидатов которых ранее прошли регистрацию.

Первый заместитель секретаря реготделения партии Виктор Логвинов со своей стороны подчеркнул, что предвыборный процесс должен строиться исключительно на принципах конструктивного диалога и строгого соблюдения законодательства. Он отметил, что главная задача - обеспечить максимально комфортную и честную процедуру волеизъявления граждан, где во главу угла ставятся легитимность и взаимоуважение всех вовлеченных сторон: «Нам важно провести кампанию без лишней напряженности, в спокойном рабочем режиме, с полным пониманием ответственности перед избирателями».