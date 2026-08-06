Нижегородские предприятия АПК удвоили объем экспорта

Нижегородские предприятия агропромышленного комплекса за семь месяцев 2026 года удвоили объем экспорта. Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Объем экспорта масложировой продукции увеличился в 2,4 раза, зерновых культур — в 2,2 раза, молочной продукции — вдвое, отметил Егор Поляков. На 41,9% вырос объем экспорта мясной продукции, а кондитерских изделий — на 43,4%.

Продукция нижегородского АПК экспортируется в 32 страны, наибольший товарооборот — с Белоруссией, Китаем, Индией, Казахстаном и Азербайджаном, добавил чиновник.

Абсолютные цифры экспорта в сообщении заместителя губернатора не приведены.

Владимир Зубарев