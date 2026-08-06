Нижегородские предприятия АПК удвоили объем экспорта
Нижегородские предприятия агропромышленного комплекса за семь месяцев 2026 года удвоили объем экспорта. Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
Объем экспорта масложировой продукции увеличился в 2,4 раза, зерновых культур — в 2,2 раза, молочной продукции — вдвое, отметил Егор Поляков. На 41,9% вырос объем экспорта мясной продукции, а кондитерских изделий — на 43,4%.
Продукция нижегородского АПК экспортируется в 32 страны, наибольший товарооборот — с Белоруссией, Китаем, Индией, Казахстаном и Азербайджаном, добавил чиновник.
Абсолютные цифры экспорта в сообщении заместителя губернатора не приведены.