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Нижегородские предприятия АПК удвоили объем экспорта

Нижегородские предприятия агропромышленного комплекса за семь месяцев 2026 года удвоили объем экспорта. Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Объем экспорта масложировой продукции увеличился в 2,4 раза, зерновых культур — в 2,2 раза, молочной продукции — вдвое, отметил Егор Поляков. На 41,9% вырос объем экспорта мясной продукции, а кондитерских изделий — на 43,4%.

Продукция нижегородского АПК экспортируется в 32 страны, наибольший товарооборот — с Белоруссией, Китаем, Индией, Казахстаном и Азербайджаном, добавил чиновник.

Абсолютные цифры экспорта в сообщении заместителя губернатора не приведены.

Владимир Зубарев