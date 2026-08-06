Сети АЗС Оренбуржья сохраняют лимиты на топливо, запасы есть у всех операторов

В правительстве Оренбургской области прошло заседание оперативного штаба по обеспечению региона горюче-смазочными материалами. Участниками встречи выступили представители крупнейших сетей АЗС и топливных операторов: все они выступили с отчетами о текущей ситуации с поставками и отпуском топлива. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Все 87 заправочных станций «Башнефти» переведены на усиленный режим работы, топливо отпускается без задержек. После завершения ремонтных работ в ближайшее время заработает еще одна АЗС. «Татнефть» также сохраняет режим работы «с колес», но с ограничениями: до 50 литров бензина АИ-92 и АИ-95, до 400 литров дизтоплива. Премиальные марки топлива продаются без лимитов.

На заправках «Петрол» очередей нет, топливо отпускается спокойно. Единственное ограничение касается марки АИ-95 — не более 20 литров в одни руки. Остальные лимиты, в том числе на отпуск в канистры, сняты. Сеть «Лукойл» придерживается ранее установленных норм: до 40 литров бензина и до 80 литров дизельного топлива. Ограничение на заправку канистр сохраняется, а технические перерывы проводятся только во время приемки топлива. С понедельника после реконструкции откроется еще одна АЗС в Дзержинском районе муниципального центра. В сети Brent Fueller со вторника возобновились запасы АИ-92, все ранее введенные ограничения отменены. Остальные операторы подтвердили наличие всех видов топлива на своих заправках.

На данный момент лимитов по литражу или отпуску топлива в канистры нет, однако участники рынка не исключают, что при ухудшении ситуации ограничения могут быть введены вновь. Ситуация остается на контроле регионального штаба. Накануне руководитель Оренбургстата Татьяна Курец заявила, что на частных заправках цены упали на 20 рублей за литр топлива. Специалисты наблюдают за 25 АЗС на территории Оренбурга, Орска и Бузулука.

Яна Вежлева