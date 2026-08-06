АО «БЭСК» защищает ЛЭП от внештатных ситуаций

В 2026 году электросетевые предприятия АО «БЭСК» запланировали расчистку и расширение просек воздушных линий электропередачи на площади 1 872 га в рамках программы капитального ремонта ВЛ. В ООО «Башкирэнерго» расчистят 1 196 га, в ООО «БСК» — 676 га. На сегодняшний день в распределительных и магистральных сетях уже расчищено 742 га. Для этого «на вооружении» ООО «Башкирэнерго» имеется девять мощных мульчеров в Белорецких, Ишимбайских, Нефтекамских, Северо-Восточных и Центральных электросетях.



На снимке: работа мульчера при расчистке просек ВЛ в ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго»

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Своевременная расчистка охранных зон ЛЭП предотвращает внештатные ситуации в энергоснабжении, обеспечивает безопасную эксплуатацию линейных объектов и минимизирует риски технологических нарушений из-за падения деревьев на провода.

ООО «Башкирэнерго»