Судебный процесс по иску Ратмира Мавлиева к горсовету Уфы отложили на сутки
Верховный суд Башкирии утром 7 августа продолжит рассматривать исковое заявление бывшего главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева к городскому совету. Господин Мавлиев оспаривает незаконное, на его взгляд, увольнение.
Бывший сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев оспаривал свою отставку
Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ
Судебный процесс начался утром 6 августа. Заседание проходит в закрытом режиме.
В прошедшем заседании Ратмир Мавлиев участвовал лично со своим представителем. Также в суде присутствовали сотрудники администрации Уфы, горсовета, администрации главы Башкирии.
В обеденный перерыв бывший сити-менеджер пообщался с журналистами. Отвечая на вопрос корреспондента «Ъ-Уфа» о будущем на посту главы администрации, даже если суд восстановит его в должности, господин Мавлиев заявил, что в первую очередь хочет попрощаться с коллективом и проститься с жителями города. Оставаться главой администрации после середины сентября, когда у него истекают полномочия, он не намерен.
Ратмир Мавлиев возглавлял городскую администрацию с марта 2022 года. С конца апреля он является обвиняемым во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Мера пресечения, которую определил ему суд, — запрет определенных действий. В середине июля горсовет Уфы расторг с ним контракт под предлогом потери доступа к государственной тайне.