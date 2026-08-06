Суд в Салавате арестовал обвиняемого в ДТП с двумя погибшими

Салаватский городской суд арестовал до 30 сентября 25-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек, совершенном водителем в состоянии опьянения (п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ).

Как сообщал «Ъ-Уфа», авария произошла утром 31 июля на Уфимской улице. По версии следствия, обвиняемый, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал со своей полосы движения, наехал на бордюр с противоположной стороны проезжей части, а затем врезался в дерево.

В результате ДТП двое пассажиров, в том числе несовершеннолетняя, скончались на месте. Еще трое пассажиров, в том числе подросток, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Майя Иванова