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Филиал «Азот» организовал выездное заседание «Экологической трибуны»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» организовал выездное заседание круглого стола «Экологическая трибуна», на котором представил экологический отчет за 2025 год.

Мероприятие прошло в историко-культурном комплексе «Усолье Строгановское». В нем приняли участие представители экологических служб промышленных предприятий, администрации города Березники, общественных организаций и СМИ. Всего около 30 человек.

Собравшиеся обсудили вопросы состояния окружающей среды города Березники и план мероприятий экологической направленности на 2027 год.

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по экологии, начальник отдела экологии:

Для филиала «Азот» экологическая повестка — не просто выполнение нормативов, а ежедневная системная работа. Наши инвестиции в размере 1,5 млрд рублей в 2025 году — это конкретные проекты по модернизации производства, которые дают измеримый результат в виде снижения экологической нагрузки на окружающую среду.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники

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