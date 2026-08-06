Филиал «Азот» организовал выездное заседание «Экологической трибуны»
Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» организовал выездное заседание круглого стола «Экологическая трибуна», на котором представил экологический отчет за 2025 год.
Мероприятие прошло в историко-культурном комплексе «Усолье Строгановское». В нем приняли участие представители экологических служб промышленных предприятий, администрации города Березники, общественных организаций и СМИ. Всего около 30 человек.
Собравшиеся обсудили вопросы состояния окружающей среды города Березники и план мероприятий экологической направленности на 2027 год.
Оксана Таланкина, заместитель главного инженера филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по экологии, начальник отдела экологии:
Для филиала «Азот» экологическая повестка — не просто выполнение нормативов, а ежедневная системная работа. Наши инвестиции в размере 1,5 млрд рублей в 2025 году — это конкретные проекты по модернизации производства, которые дают измеримый результат в виде снижения экологической нагрузки на окружающую среду.
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники
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