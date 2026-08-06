Филиал «Азот» организовал выездное заседание «Экологической трибуны»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» организовал выездное заседание круглого стола «Экологическая трибуна», на котором представил экологический отчет за 2025 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Мероприятие прошло в историко-культурном комплексе «Усолье Строгановское». В нем приняли участие представители экологических служб промышленных предприятий, администрации города Березники, общественных организаций и СМИ. Всего около 30 человек.

Собравшиеся обсудили вопросы состояния окружающей среды города Березники и план мероприятий экологической направленности на 2027 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по экологии, начальник отдела экологии:

Для филиала «Азот» экологическая повестка — не просто выполнение нормативов, а ежедневная системная работа. Наши инвестиции в размере 1,5 млрд рублей в 2025 году — это конкретные проекты по модернизации производства, которые дают измеримый результат в виде снижения экологической нагрузки на окружающую среду.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники