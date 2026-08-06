В Самаре число сделок на рынке новостроек в первом полугодии увеличилось на 1,5%

В первом полугодии этого года в Самаре зарегистрировали 1,38 тыс. сделок с новостройками, что на 1,5 % больше показателя за аналогичный период прошлого года. Такие данные сообщают эксперты системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro совместно с девелопером ГК «Развитие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Самым активным месяцем эксперты и аналитики называют январь, когда клиенты совершили 324 транзакции. В первом полугодии прошлого года пик активности покупателей пришелся на апрель (270 сделок).

Объем предложений на первичном рынке Самары продолжает сокращаться. В первой половине 2025 года в открытой продаже находилось 8,3 тыс. лотов. В первой половине этого года таких лотов было 7,9 тыс. (-4,8%). Средняя стоимость кв. м в экспозиции за 12 месяцев поднялась на 6,6%, до 154,1 тыс. руб. Средняя цена лота увеличилась на 8,1%, достигнув 9,3 млн руб. против 8,6 млн руб. годом ранее.

Руфия Кутляева