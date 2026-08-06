В Курской области встретили вторую годовщину вторжения ВСУ в регион

В день второй годовщины вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область губернатор Александр Хинштейн и Курский и Рыльский митрополит Герман пришли на мемориал «Курская дуга». Об этом глава региона сообщил в Telegram-канале.

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«6 августа — день, который навсегда вписан в нашу общую память и новую историю Курской земли»,— написал губернатор.

Наравне с заслугами тысяч волонтеров, медиков и энергетиков господин Хинштейн отметил вклад военкоров, а также поделился планами по восстановлению территории, которую освободили два года назад: «Шаг за шагом будем восстанавливать дома, дороги, школы, больницы. И обязательно вернем в наши деревни и села мирную тишину — ту самую, в которой слышен смех детей и скрип калитки, а не вой сирены и жужжание беспилотников».

Он добавил, что страшные события навсегда изменили жизнь «нашего региона и наших людей». Но показали «всему миру сплоченность, единство и стойкость русского человека». На помощь пришла вся страна, напоминает господин Хинштейн в посте.

«Сегодня мы вспоминаем всех, кто пал жертвой неонацистов: мирных людей, стариков и детей, наших воинов — всех, кто и на передовой, и в тылу стояли до последнего вздоха, оберегая рубежи нашей отчизны. Мы говорим "спасибо" всем, кто прямо сейчас продолжает вести бой с врагом уже за границами нашего региона»,— обращается губернатор.

В церемонии возложения цветов приняли участие военнослужащие, ветераны, волонтеры и жители региона.

Анна Швечикова