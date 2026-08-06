Осужденные в колониях Оренбуржья собрали более 12 тонн капусты и 7 тонн огурцов

Учреждения УФСИН России по Оренбургской области ИК-6 («Черный дельфин») и КП-12 начали подводить первые итоги уборочной кампании: с полей исправительных колоний собрано более 19 тонн овощной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В этом сезоне акцент сделан на выращивании ранней и поздней капусты, огурцов, томатов, моркови и свеклы. Уборка ранней капусты дала более 12 тонн, а сбор огурцов превысил 7 тонн, отметили в УФСИН.

В ведомстве добавили, что в хозяйствах применяются современные агротехнические методы, в том числе капельное орошение. Этот способ позволяет экономить водные ресурсы, сокращать расход удобрений и трудозатраты, а также снижать энергопотребление. К работам на полях привлечены 20 осужденных. Выращенный урожай направляется в учреждения для питания в столовых, а часть продукции реализуется сторонним покупателям, излишки перерабатываются в консервном цехе, действующем при колониях.

Яна Вежлева