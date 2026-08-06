Оренбуржец разорвал документы экспертизы в отделе полиции и пойдет под суд

В Оренбурге перед судом предстанет 40-летний мужчина, обвиняемый в воспрепятствовании производству предварительного расследования. Как сообщили в прокуратуре Центрального района, ему инкриминируется ч. 2 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению производства предварительного расследования).

По версии следствия, в феврале 2026 года фигурант, в отношении которого уже велось дознание по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), был приглашен в отдел полиции для ознакомления с заключением судебно-медицинской ситуационной экспертизы. Получив документ, мужчина разорвал его, пытаясь воспрепятствовать дальнейшему производству по делу. Однако, несмотря на его действия, заключение все же было восстановлено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд.

Яна Вежлева