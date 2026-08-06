Мега-полис

В Пермском крае, как и в России в целом, наметился тренд на рост объемов страхования недвижимости. С начала 2026 года взносы по страхованию имущества в регионе выросли на 8–12%. Это чуть ниже федерального уровня, однако участники рынка отмечают растущий интерес со стороны жителей Прикамья. Среди новых запросов от владельцев недвижимости — страховка от падения БПЛА и природных катаклизмов. Впрочем, пока клиенты чаще задумываются о страховании уже после наступивших неблагоприятных событий. Однако число осознанных владельцев все же растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В России растет объем страхового покрытия

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В России растет объем страхового покрытия

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из обзора ключевых показателей деятельности страховщиков от Банка России, в первом полугодии 2026 года россияне страховали недвижимость на 72% чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. В первом квартале взносы по страхованию имущества физических лиц увеличились на 18,7%, а выплаты выросли на 8,4%. Причем взносы увеличились за счет расширения спроса. Рынок Пермского края растет менее активно. Так, по подсчетам страховых компаний, с начала 2026 года он стал больше примерно на 8–12%.

По мнению экспертов, рост объемов страхования связан с несколькими факторами: ростом цен на недвижимость, стоимости ремонта и стройматериалов. К этим причинам добавились новые страховые риски. Как отмечают собеседники, ключевым трендом последнего времени стало увеличение запросов на страхование от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Спрос на такой вид страхования вырос в несколько раз. Так, в компании «Росгосстрах» отмечают, что в первом полугодии 2026 года расширилась география страховых случаев после падения обломков БПЛА, а выплаты увеличились примерно на 10% по сравнению с первым полугодием 2025-го. Выросло и количество заявлений от клиентов, застраховавших свое жилье от рисков повреждения дронами.

По данным пресс-службы «Росгосстраха», география таких страховых случаев расширилась до 20 регионов, а объем выплат по ним вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. В лидерах по страховым случаям — Чувашия, Брянская область, Краснодарский край и Адыгея.

Представители пермских филиалов страховых компаний подтверждают, что в регионе повторяются общефедеральные тенденции. «Пермский край — один из федеральных лидеров по объему страхования жилья. Конечно, клиенты стали гораздо активнее интересоваться страховыми программами, связанными с угрозой атак беспилотников. Однако обращений, касающихся выплат, пока не зафиксировано»,— уточняет директор филиала «Росгосстраха» в Пермском крае Елена Нестерова.

Тенденцию к увеличению количества запросов на страхование рисков, связанных с военно-террористическими угрозами, фиксируют и в прикамском филиале СК «Согласие». По словам директора филиала Натальи Пищальниковой, в первую очередь ими интересуются те, у кого уже есть действующая страховка. За счет новых клиентов сегмент растет не столь быстро.

«На федеральном уровне количество заявленных убытков, связанных с повреждением имущества в результате атак БПЛА, у физических лиц за 2026 год увеличилось на 22% в сравнении со всем 2025-м. Кроме того, растет спрос на такие продукты со стороны юридических лиц. В Прикамье за возмещением убытков по этому направлению никто из наших клиентов не обращался. Однако всплеск интереса к таким страховым продуктам есть, и немалый, но каким он окажется в финансовом выражении, пока судить слишком рано: любопытство не означает немедленного оформления полиса»,— подчеркивает госпожа Пищальникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерес к страхованию резко возрастает сразу после какой-либо катастрофы

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Интерес к страхованию резко возрастает сразу после какой-либо катастрофы

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Рост интереса клиентов к таким программам продиктован еще и тем, что классические условия страхования квартир и домов (покрывающие, например, пожар или стихийные бедствия) подчас не предусматривают компенсацию ущерба от военных действий, к которым относится ущерб от вражеских беспилотников. «Это обычная практика страхового рынка — военные и террористические риски исключаются из базовых полисов»,— утверждает директор Пермского филиала САО «ВСК» Оксана Беляева.

Другим локомотивом роста выступил запрос на страхование от неблагоприятных погодных явлений. По оценке СК «Согласие», у 35% обратившихся за выплатой страховки в первом полугодии 2026 года причиной повреждений стали заливы. В пермском филиале САО «ВСК» отмечают рост запросов от клиентов из территорий региона, пострадавших от аномальных ливней в июне 2026-го.

В «Риелторской службе Ольги Орловой» (г. Лысьва) сообщили, что подтопление домов в селе Кын в минувшем июле стало поводом для увеличения запросов от населения на возможность оформления страховок, покрывающих ущерб от подобных опасных явлений природы. Собеседники подчеркнули: увеличился спрос на страхование домов, расположенных в отдаленных населенных пунктах, часть из которых используются как сезонное жилье. Кроме того, фиксируется рост запросов от представителей малого и среднего бизнеса.

Эксперты обращают внимание, что интерес к страхованию резко возрастает сразу после какой-либо катастрофы, но так же быстро и угасает. «Например, паводки в Оренбургской области в 2024 году спровоцировали значительный приток клиентов. Однако когда пришло время продлевать полисы, многие от них отказались. Эта ситуация отражает распространенную поведенческую модель: реагировать на уже случившееся, а не предотвращать будущие убытки»,— отмечает гос­пожа Беляева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владельцы недвижимости стали чаще страховать свое имущество от воздействия природных катаклизмов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Владельцы недвижимости стали чаще страховать свое имущество от воздействия природных катаклизмов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

После — хоть потоп Под воздействием новых угроз меняются и сами страховые продукты. Например, клиенты все чаще интересуются программами с расширенным покрытием. По словам представителей страховых компаний, они выбирают комплексные полисы, включающие не только стандартные риски (потопы, пожары и стихийные бедствия остаются главными «страхами» клиентов и источником их реальных убытков). Кроме того, страховщики предлагают кастомизацию полисов — так называемые «конструкторы», в которых клиент вправе самостоятельно выбрать набор рисков.

«Клиенты стали внимательнее относиться к наполнению страховой защиты. Еще год назад дополнительные риски включались примерно в каждый 15–20-й договор, сегодня — уже практически в каждый пятый»,— уточняет директор Пермского филиала страховой компании «Югория» Юлия Панина.

По данным «Росгосстраха», к наиболее распространенным опциям относятся юридическая помощь (консультации юристов и компенсация расходов по гражданскому или административному праву), бытовой сервис (услуги коммунальщиков при возникновении аварийных ситуаций в жилье) или даже услуга предоставления временного жилья, если застрахованные «квадраты» стали непригодны для проживания. Пользуется спросом покрытие таких дополнительных рисков, как причинение вреда имуществу соседей или получение травм при несчастном случае.

«Регулярно обновляем линейку продуктов, пакеты рисков и сервисные опции для квартир и загородных домов. К примеру, теперь компания покрывает ущерб, причиненный грызунами. На случай, если мыши просто повредят имущество — скажем, прогрызут мебель, чтобы добраться до забытой крупы или чтобы гнездо в диване себе на зиму соорудить»,— говорит Елена Нестерова.

Покрывается ущерб не только от грызунов. Например, по данным «Росгосстраха», в деревнях часто жалуются на чужих коров, ломающих заборы. Порой клиенты интересуются, подпадает ли под страховой случай урон, нанесенный медведями.

Перспективным направлением, выходящим в отдельный тренд, считается интеграция данных с датчиков «умного дома» в страховые продукты. Информация с детекторов, следящих за протечками, задымлением, движением и температурой, передается страховщику в режиме реального времени, что позволяет оперативно реагировать на угрозы. «Сигнал идет не только в систему умного дома, но и напрямую страховщику по API. Как только он срабатывает, клиенту звонят, преду­преждая, что с квартирой или домом что-то не в порядке»,— поясняет госпожа Нестерова.

Отдельно представители страховых компаний обращают внимание на упростившийся процесс получения страховых выплат. Например, при чрезвычайных ситуациях страховые компании вводят приоритетный порядок урегулирования, минимизируя список документов, и проводят выплаты даже без осмотра объекта. В регионах с режимом ЧС действует упрощенный порядок выплат по минимальному комплекту документов. Трансформируется даже некогда ярко выраженный фактор сезонности. Так, раньше пик активности в оформлении страховых продуктов четко приходился на весенне-летний период: это связано с выездом владельцев загородных участков на свои угодья. Теперь все более урожайной на оформление полисов считается и осень, когда клиенты «консервируют» на зиму загородную недвижимость. При этом в ипотечном страховании выраженной сезонности практически нет.

Без страха и полиса Несмотря на высокий потенциал для роста, рынок страхования недвижимости развивается не в полную силу, считают собеседники. Так, по оценке компании «Югория», рынок сохраняет устойчивый рост в пределах 5–10% в год.

Основными факторами, поддерживающими спрос в таких условиях, останутся инфляция, рост стоимости недвижимости и строительных материалов. Представители компаний также возлагают надежды на постепенное повышение финансовой грамотности населения и более осознанное отношение собственников к защите своего имущества. «Если еще несколько лет назад клиенты в основном страховали имущество потому, что этого требовал банк, то сегодня все чаще основной причиной становится понимание собственных рисков. Именно этот переход от обязательного страхования к осознанному спросу становится главным изменением рынка»,— отмечает директор Пермского филиала страховой компании «Югория» Юлия Панина.

Развитие рынка видится его игрокам и в большей персонализации продуктов. По мнению Натальи Пищальниковой, уже сегодня страховые продукты все чаще настраивают под конкретные факторы: регион, тип недвижимости, индивидуальные потребности клиента. При этом важную роль может сыграть технологическая трансформация: оценка с использованием искусственного интеллекта, спутниковый мониторинг, датчики интернета вещей. Это позволит точнее рассчитывать тарифы и упрощать урегулирование убытков. «Успешными окажутся решения, которые помогут клиентам связать затраты на страхование с реальной защитой имущества и дадут персонализированный сервис»,— уточняет госпожа Пищальникова.

Главным препятствием развития рынка страховщики называют поведение потребителей. «Многие по-прежнему воспринимают страхование как необязательную покупку и задумываются о защите имущества уже после наступления неблагоприятных событий. При этом уровень осознанного спроса постепенно растет»,— утверждает Юлия Панина. Это подтверждают собеседники в СК «Согласие»: по их подсчетам, распространенность страхования жилья среди клиентов составляет всего 10%. По мнению Натальи Пищальниковой, граждане часто рассчитывают на помощь государства, но выплаты от него компенсируют ущерб лишь по социальным нормам, не учитывая фактическую стоимость жилья.

«В последнее время отмечаем, что при заключении договора владельцы жилья стали чаще оценивать имущество по его реальной стоимости. На наш взгляд, это свидетельствует о том, что люди сейчас заинтересованы в формировании полноценной страховой защиты своего жилья и имущества, чтобы иметь возможность полностью возместить ущерб в различных непредвиденных ситуациях»,— заключает Елена Нестерова.

Андрей Кудрин