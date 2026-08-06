Нижний Новгород и Бишкек стали городами-побратимами

Соглашение о дружественных отношениях Нижнего Новгорода и Бишкека подписано в рамках VIII Российско-Киргизского экономического форума, сообщили в администрации Нижнего. Столица Киргизии стала 24-м городом-побратимом Нижнего Новгорода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Нижнего Новгорода Фото: администрация Нижнего Новгорода

Мэр города Юрий Шалабаев отметил, что видит «большой потенциал в развитии отношений и взаимовыгодного сотрудничества»: «Обмен опытом и совместная работа по различным направлениям — экономика, образование и культурный диалог — помогут нам двигаться вперед и делать наши города лучше для людей». Первый заместитель мэра Бишкека Кубанычбек Иманалиев подтвердил готовность в реализации планов.

Стороны уже прорабатывают дорожную карту по ключевым направлениям сотрудничества двух городов до 2028 года. Среди возможных совместных проектов в администрации Нижнего Новгорода назвали международный форум «Города-побратимы и партнеры» в Нижнем, презентации туристического потенциала, спортивные турниры, участие творческих коллективов в фестивалях, а также участие киргизских мастеров на выставке-ярмарке «Секреты мастеров» и музыкантов — в джазовом фестивале «Осень в Швейцарии».

Людмила Аристова