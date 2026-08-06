Строй на месте

Рынок строительных материалов Прикамья переживает спад. За первое полугодие объемы производства сократились на 8,8%. В результате удорожания логистических затрат и роста себестоимости производства производители вынуждены повышать цены. Эксперты отмечают, что высокая ключевая ставка и цены на сырье являются основными рисками для отрасли. В то же время уход западных игроков и поддержка со стороны государства открывает новые возможности для местных производителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В числе рисков для отрасли производители стройматериалов отмечают высокую ключевую ставку

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ В числе рисков для отрасли производители стройматериалов отмечают высокую ключевую ставку

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В Пермском крае в январе — мае 2026 года в секторе стройматериалов снижались объемы производства. По данным Пермьстата, производство прочей неметаллической минеральной продукции (стекло, керамика, строительные смеси) составило 14,6 млрд руб. и снизилось на 8,8% по сравнению с уровнем января — мая 2025 года. Производство керамического неогнеупорного кирпича за первые пять месяцев года составило 48,5 млн штук, что на 14,3% меньше прошлогоднего уровня.

Металлургическое производство за январь — май 2026 года составило 26,7 млрд руб., что на 23,3% ниже, чем годом ранее. Выпуск готового проката в мае оказался ниже уровня мая 2025 года на 36,7%, листового стального проката с покрытием — на 2,8%, а холоднокатаного листового проката шириной менее 600 мм — на 35,9%. Выпуск древесностружечных плит снизился до 75% к январю — маю 2025 года.

В июне 2026 года цены на строительные материалы в Пермском крае выросли на 0,11% по сравнению с маем, а с начала года — на 0,42%. Год назад, в июне 2025-го, рост к началу года составлял 1,77%. В мае 2026 года в среднем цены на строительные материалы снижались: на 0,08% по сравнению с апрелем, при этом к началу года стройматериалы подорожали на 0,31%. Среди отдельных позиций в мае сильнее всего увеличилась цена на масляные краски и эмали — на 2,6% к апрелю, тогда как еврошифер подешевел на 3,1%.

Выше крыши Руководитель отдела маркетинга группы заводов АО «ПТЖБ» Елена Федотова пояснила, что цены на стройматериалы растут, поскольку увеличивается себестоимость производства. Компания «Пермтрансжелезобетон» производит в том числе дорожные и аэродромные плиты, сваи, стойки, фундаменты, а также газобетонные блоки. По словам госпожи Федотовой, с весны стоимость металла выросла более чем на 70%, цемента — примерно на 20%.

Существенную долю затрат формируют логистика и транспортные расходы, продолжающие расти вслед за стоимостью топлива и тарифами на перевозки, которые с июня уже увеличились на 1%, а с октября ожидается очередное повышение. Это напрямую отражается на стоимости транспортировки инертных материалов — щебня и песка. Серьезное влияние также оказал дефицит топлива. Стоимость автомобильных перево­зок на короткие расстояния выросла до 50%, на дальние — на 20–30%. Не менее значимым фактором роста цен, как отмечает Елена Федотова, является увеличение затрат на оплату труда. Производство железобетонных изделий во многом остается трудоемким процессом, построенным на ручном труде, поэтому дефицит квалифицированных кадров и необходимость повышения заработной платы заметно увеличивают производственные издержки.

«Рынок переживает непростой период: спрос снижается, часть строительных проектов заморожена или перенесена. При этом важно понимать специфику самого продукта: ЖБИ исторически являются низкорентабельным товаром, базовая маржинальность редко превышала 3%, а сейчас и вовсе по ряду долгосрочных контрактов, заключенных ранее по фиксированным ценам, поставки находятся на грани рентабельности или становятся убыточными»,— добавила госпожа Федотова.

Генеральный директор АО «ПЗСП» Евгений Демкин подтвердил, что рост цен на стройматериалы в Пермском крае продолжается. Компания «ПЗСП» производит изделия из газобетона: блоки, плиты перекрытия, перемычки, утеплитель, а также железобетонные изделия и конструкции для жилищного и промышленного строительства. Помимо этого, предприятие производит растворы, бетоны, известь, конструкции из ПВХ, стеклопакетов и закаленного стекла. Стройматериалы компания использует как для строительства собственных объектов, так и для реализации на рынке сторонним заказчикам.

«В среднегодовом выражении прирост стоимости основных базовых стройматериалов держится в пределах 7–12%, опережая базовую инфляцию в отдельных категориях. Среди основных причин роста мы выделяем удорожание сырья и энергоресурсов, логистику, обслуживание оборудования и инфляцию»,— пояснил Евгений Демкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогам 2025 года производство железобетонных изделий в России сократилось более чем на 17%

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ По итогам 2025 года производство железобетонных изделий в России сократилось более чем на 17%

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Председатель наблюдательного совета СГ «Развитие» Николай Булатов, напротив, отмечает, что сегодня цены на стройматериалы после цикла колебаний стабилизировались. В группу «Развитие» входят завод ЖБИ «Стройиндустрия» (производит колонны, плиты перекрытия, сваи, элементы лестниц и другие изделия), кирпичные заводы «ПКК на Закаменной» (производит облицовочный кирпич) и «Меакир» (производит полнотелый кирпич), завод по производству труб из сшитого полиэтилена HIPEX (производит трубы для горячего и холодного водоснабжения, отопления, а также линейку фитингов для монтажа этих систем) и участок нерудных материалов (песок, гравий и прочее). Стройматериалы компания использует в том числе для строительства собственных объектов.

«Другое дело, что на сбыт влияет фактор сезонности. Особенно это свойственно частному домостроению, которое сегодня является заметным драйвером, влияющим на реализацию. Мы видим, что все наши поставщики также сбалансированно ведут свою ценовую политику»,— добавил Николай Булатов. По его словам, сегодня СГ «Развитие» реализует ряд проектов по модернизации своих производств и расширению номенклатуры изделий. «Соответственно, будем расширять географию поставок. Облицовочный кирпич пользуется большим спросом, и его мы будем поставлять заказчикам в радиусе до 1 тыс. километров от Перми — большие расстояния делают поставки экономически нецелесообразными»,— уточнил председатель наблюдательного совета СГ «Развитие».

Стройка в минусе Как отмечают производители, высокая ключевая ставка, снижение инвестиционной активности и сокращение количества новых строительных проектов приводят к общему снижению спроса на рынке стройматериалов. По итогам 2025 года, производство железобетонных изделий в России сократилось более чем на 17%. Спрос на газобетонные блоки и продукцию из стекла при этом остается на стабильном уровне, поскольку жители Пермского края строят загородное жилье, а застройщики занимаются остеклением своих объектов регулярно. «В проседающих сегментах пока остается многоквартирное жилье. Застройщики сейчас не так активно запускают новые проекты. Мы связываем это с трансформацией программ льготной ипотеки и высокой ключевой ставкой. Это приводит к временным локальным просадкам», — добавил Евгений Демкин.

По словам генерального директора АО «ПЗСП», сейчас наблюдается трансформация отрасли, на которую влияет ряд процессов: ипотечное охлаждение, технологическое усложнение продуктов и цифровизация. «Хотя многоквартирное строительство замедляется, но инфраструктура и государственное строительство могут компенсировать это»,— считает господин Демкин. По его мнению, участие в проектах КРТ и развитии ИЖС, а также госконтракты способствуют развитию отрасли.

Николай Булатов отмечает, что устойчивый спрос сохраняется во всех сегментах и есть тенденция к росту. «Во всех регионах идет рост промышленного и гражданского строительства: новые цеха, школы, детсады, спортивные объекты и другое. Большое влияние оказывает и взятый в последние годы курс на импортозамещение. Например, HIPEX — это приоритетный российский инвестпроект. Такие предприятия поддерживаются Фондом развития промышленности РФ и правительством Пермского края, так как в них локализуется выпуск продукции, дефицит которой возник после ухода западных производителей»,— говорит господин Булатов. Он подчеркнул, что во многих случаях продукция таких производств заметно выигрывает у западных аналогов не только в цене, но и по ряду параметров качества.

«Спрос растет, емкость рынка колоссальная, политика государства и правительства Пермского края направлена на поддержку отечественного производителя стройматериалов. Поскольку это в том числе и рост налоговых отчислений, и новые рабочие места. Мы это чувствуем, и это открывает перед нами новые возможности. Так что никаких рисков в этом направлении в ближайшее время мы не видим»,— убежден Николай Булатов.

Другие участники рынка среди рисков для отрасли отмечают высокую ключевую ставку, которая сдерживает запуск новых проектов, рост цен на базовое сырье, дефицит кадров и сжатие спроса. «В то же время мы видим возможности для развития. Текущая рыночная ситуация будет способствовать укреплению позиций крупных и технологически устойчивых производителей, которые способны обеспечивать стабильное качество продукции, широкий ассортимент и своевременные поставки»,— уверена Елена Федотова.

В «ПТЖБ» выделяют три ключевых тренда на рынке производства стройматериалов Пермского края. Во-первых, ужесточение конкуренции на фоне сокращения объемов строительства. Во-вторых, рост значимости логистики и территориальной близости производителя. По словам Елены Федотовой, заказчики стремятся сократить транспортные расходы и минимизировать риски задержек поставок, поэтому преимущество получают предприятия, расположенные рядом с объектами строительства. «Для нас наличие двух производственных площадок в Пермском крае и на Урале является важным конкурентным преимуществом»,— добавила госпожа Федотова. В-третьих, рост спроса на комплексный сервис. Сегодня клиентам недостаточно просто приобрести строительные материалы. Они ожидают технического сопровождения, консультационной поддержки, гибкой логистики и надежного партнера, способного обеспечить стабильные поставки на протяжении всего проекта.

Юлия Духина