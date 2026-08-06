Учитель физики деревенской школы в Башкирии восстановился на работе через суд

Кармаскалинский межрайонный суд отменил приказ об увольнении бывшего учителя физики в школе деревни Улукулево, сообщает пресс-служба Гострудинспекции Башкирии.

По данным ведомства, учителя, проработавшего 37 лет, после выхода на пенсию администрация школы попросила выйти на работу с 1 сентября 2025 года, а в конце учебного года уволила якобы в связи с истечением срока трудового договора.

При этом, отметили в Гострудинспекции, о расторжении контракта педагог узнала случайно, уведомление она не получала, а с приказом ее не ознакомили.

Как пояснила заместитель руководителя региональной Гострудинспекции Оксана Ванскова, с уволенным учителем был оформлен бессрочный трудовой договор.

Педагога восстановили в прежней должности, пояснили в ведомстве.

Майя Иванова