Метры сдали назад

Пермский строительный рынок столкнулся с последствиями экономической нестабильности: за первое полугодие 2026 года ввод жилья снизился на 17%. В то же время в регионе растет количество новых проектов, в том числе благодаря механизму комплексного развития территории (КРТ). Девелоперы переходят к более взвешенной стратегии развития и ускоренному формированию портфеля объектов. Сегодня ведущие участники рынка уже сформировали свои планы относительно строительства новых объектов на несколько лет вперед.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объем ввода жилья в Пермском крае за первое полугодие снизился на 17%

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Объем ввода жилья в Пермском крае за первое полугодие снизился на 17%

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Попали под сокращение По итогам первого полугодия 2026 года, в Пермском крае было введено в эксплуатацию 9639 квартир общей площадью 788,4 тыс. кв. м. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Пермьстата, значительную долю в общем объеме традиционно занимает индивидуальное жилищное строительство. Всего за период с января по июнь текущего года индивидуальными застройщиками за счет собственных и привлеченных средств было введено в действие 546 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, что на 9,4% меньше аналогичного периода предыдущего года.

Текущий показатель соответствует почти половине запланированного на 2026 год. Согласно плану Минстроя РФ, в Пермском крае объем ввода жилья в эксплуатацию должен составить примерно 1,66 млн кв. м жилых помещений. Годом ранее региону удалось достигнуть показателя 1,7 млн кв. м.

Эксперты говорят, что снижение результатов является следствием сложного для строительной отрасли 2025 года — рынок до сих пор находится в фазе адаптации к экономическим условиям. Застройщикам пришлось столкнуться с ростом стоимости проектного финансирования, высокой ключевой ставкой и снижением покупательской способности. Участники рынка вынуждены корректировать графики строительства, перенося сдачу объектов на более поздние периоды. По словам управляющего партнера IPM Consulting Анастасии Владимировой, текущие показатели отражают решения о старте строительства, принятые еще два-три года назад, когда рынок уже начинал переходить от фазы ажиотажного спроса к более взвешенной модели. «В Пермском крае дополнительные задержки могли быть связаны еще и с инфраструктурными ограничениями, процедурами подключения к инженерным сетям и адаптацией проектов под новые требования энергоэффективности и безопасности, что в совокупности и сформировало такое отставание от прошлогодних темпов»,— говорит госпожа Владимирова.

Несмотря на общее снижение ввода жилья, в первой половине года в регионе вырос объем запуска новых проектов многоквартирных домов — до 341 тыс. кв. м. По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), это на 20% больше, чем в первом полугодии 2025-го (тогда — 284 тыс. кв. м). Одновременно с этим средняя цена за квадратный метр в новых квартирах за полтора года выросла на 6,2% и составила 184,3 тыс. руб. Так, по данным платформы Bnmap.pro, Пермь по состоянию на июнь 2026 года занимала седьмое место среди 16 крупных городов России по стоимости квадратного метра в новостройках.

Рост цен на первичное жилье в регионе, как считает директор компании «ИНГРУПП» Матвей Дружинин, обусловлен увеличением себестоимости строительства и существенным удорожанием проектного финансирования. «Одновременно с этим снизился спрос: покупатель принимает решение взвешеннее, поэтому выигрывают те девелоперы, которые умеют эффективно управлять затратами, сохраняя при этом качество проектов и предлагая клиентам понятные финансовые инструменты»,— отметил господин Дружинин.

Как полагает Анастасия Владимирова, запуск новых объектов МКД отражает не текущий покупательский спрос, а необходимость фиксации проектного финансирования до возможного удорожания кредитования. При этом часть новых стартов может приходиться на проекты меньшей этажности или форматы, требующие меньшего объема первоначальных вложений, что может позволить застройщикам в будущем гибко управлять рисками и тестировать рынок без чрезмерной долговой нагрузки. В связи с этим, по мнению эксперта, текущий год может оказаться более устойчивым с точки зрения формирования качественного портфеля и укрепления финансовой дисциплины. «Динамика продаж будет определяться не столько валовыми объемами ввода, сколько способностью компаний адаптировать продукт к изменившемуся спросу и оптимизации себестоимости вкупе с эффективным использованием маркетинговых инструментов, включая рассрочки, субсидирование ставок и партнерские программы с банками»,— считает аналитик.

КРТ-бланш Одна из ключевых тенденций рынка строительства сегодня — продвижение механизма комплексного развития территорий (КРТ). На данный момент Пермский край является одним из лидеров в Приволжском федеральном округе по внедрению этого инструмента. В регионе уже реализуется 51 договор КРТ с общим градостроительным потенциалом свыше 3,6 млн кв. м. Механизм охватывает как центральные локации, так и большие спальные микрорайоны. Например, крупный проект реновации несмежных территорий реализуется в Рабочем поселке, в микрорайоне Комсомольском, Авиагородке, а также на территории бывших промзон краевой столицы.

В перспективе краевых властей — более ста локаций для комплексной реновации. Площадь перспективных участков варьируется от одного квартала до целых микрорайонов. Так, крупнейшими КРТ станут проекты в микрорайонах Новые Водники и Закамск, а также в Мотовилихе.

В ПЗСП отмечают, что градостроительная политика постепенно смещается от точечной застройки к формированию полномасштабной городской среды с социальной, дорожной и инженерной инфраструктурой. «Существует тренд на повышение стандартов жилья. Современный покупатель стал гораздо требовательнее: важны не только квадратные метры, но и безбарьерная среда, закрытые дворы без машин, колясочные, кладовые и развитая социальная инфраструктура рядом». В компании добавили также, что именно этот механизм позволяет Прикамью оставаться привлекательным для федеральных и местных девелоперов даже в условиях экономической нестабильности.

По словам экспертов, механизм КРТ повлиял не только на психологию современного покупателя, но и на фокус внимания девелоперов. Как рассказал архитектор, основатель студии дизайна интерьеров Kochenevskikh Bureau Сергей Коченевских, даже в условиях жесткой экономии бюджета из-за удорожания стройматериалов пермские застройщики не сокращают расходы на дизайн-проекты внешней и внутренней части домов. По словам эксперта, стоимость дизайн-проекта холла жилого комплекса на пермском рынке варьируется от 3,5 до 5 тыс. руб. за квадратный метр.

«Сейчас значительно увеличилось время выхода в сделку как у девелоперов, так и у подрядчиков. Покупатели более взвешенно подходят к выбору недвижимости, больше людей улучшают собственные жилищные условия, ориентируются не на студии, а на семейные форматы сразу с отделкой. Это говорит о рационализации потребительских ожиданий и желании покупателей минимизировать дополнительные расходы после сделки»,— считает господин Коченевских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Девелоперы сформировали свои портфели на несколько лет вперед

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Девелоперы сформировали свои портфели на несколько лет вперед

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

По кирпичику строить Эксперты полагают, что при сохранении текущей макроэкономической ситуации достижение запланированного показателя ввода жилья на уровне 1,6 млн кв. м выглядит вполне вероятным сценарием. «Но это потребует от застройщиков и региональных властей максимальной мобилизации ресурсов в последних двух кварталах, так как они традиционно являются наиболее успешными в части сдачи объектов — на них можно делать более высокие ставки»,— говорит Анастасия Владимирова.

По мнению участников пермского рынка, масштабные проекты с комплексным благоустройством станут основным стандартом в возведении жилья. В ПЗСП считают, что в Перми будут активно развиваться перспективные площадки для строительства не в центральных районах с хорошей транспортной доступностью, а в других районах и муниципалитетах, где есть запрос на улучшение жилищного фонда и обновление городской среды. «Резких падений цен на недвижимость мы не ожидаем. Цены будут изменяться в рамках инфляции с акцентом на готовность объектов»,— добавили в компании.

«Накопившееся увеличение себестоимости строительства, стоимости материалов, рабочей силы и проектного финансирования неизбежно найдет отражение в цене жилья. Более заметного роста стоимости новостроек можно ожидать в 2027 году»,— поясняет Матвей Дружинин. Руководитель «ИНГРУПП» считает также, что ключевым фактором спроса останется ипотека. По мере снижения ставок именно она способна вновь стать основным драйвером продаж. При этом государственная поддержка, вероятнее всего, будет становиться «более адресной, а роль массовых льготных программ постепенно снизится».

Руководитель департамента маркетинга застройщика «ПМД» Артем Савельев полагает, что в ближайшее время девелоперы будут более осторожно подходить к вопросам расширения деятельности, так как большое количество территорий, задействованных и планируемых к комплексному развитию, уже сформировали предложение на несколько лет вперед. «Без значительного снижения ключевой ставки и доступности рыночной ипотеки взрывного роста спроса не произойдет. Если раньше пермский рынок сильно отличался от других крупных регионов по объему строительства, то сейчас показатели немного выровнялись, недостатка предложения уже нет. В связи с этим на рынке будет увеличиваться и конкуренция, но разумными темпами»,— резюмирует господин Савельев.

Анастасия Леонтьева