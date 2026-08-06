Экс-губернатор Прикамья Юрий Трутнев выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Минаева

Заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев через редакцию «Ъ-Прикамье» выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам ушедшего из жизни Сергея Минаева. «Преподаватель географического факультета Пермского университета, он стоял у истоков развития современной туристической индустрии Прикамья, профессионально занимался социологическими науками. Сергей был мудрым и добрым человеком, надежным другом», — написал Юрий Трутнев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Минаев

Сергей Минаев



Юрий Трутнев в 1996 году был избран мэром Перми, а в 2000 году стал губернатором Пермской области. С 2013 года занимает должность заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Напомним, директор старейшей туристической фирмы Сергей Минаев скончался вчера на 70-м году жизни из-за продолжительной болезни.