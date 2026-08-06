В Самарской области увеличилось число компаний-банкротов

В Самарской области во втором квартале 2026 года несостоятельными признаны 42 компании и крестьянско-фермерских хозяйства (КФХ), что на 45% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Статистику опубликовал Федресурс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Во втором квартале прошлого года в регионе обанкротились 29 организаций.

В целом по России несостоятельными во втором квартале этого года признаны 1 904 компании и КФХ, что на 21% больше, чем в аналоичном периоде 2025 года.

«Рост числа банкротств компаний, пусть и некритичный, — объективная реальность. В этой связи особенно остро стоит проблема низкого реабилитационного потенциала российского банкротства. Она может быть постепенно решена путем изменения как закона, так и менталитета должников и кредиторов», — цитируются слова руководителя Федресурса Алексея Юхнина.

Рост числа банкротств физических лиц в целом по России, наоборот, замедлился. Число сообщений о введении судами реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей в Самарской области составило 3 718, во втором квартале 2025 года таких сообщений было 3 885. Кроме того, в регионе сократилось количество сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан.

«Налицо тенденция ужесточения подхода судов, которые все чаще отказывают в освобождении от долгов недобросовестным должникам. На этом фоне логичным выглядит спад темпов роста числа банкротств. При этом процедура остается актуальной»,— говорит Алексей Юхнин.

Сабрина Самедова