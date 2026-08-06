«Рубин» объявил о переходе Даку в «Спартак»

«Рубин» и «Спартак» договорились о переходе нападающего Мирлинда Даку в московский клуб. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

Албанский футболист накануне попрощался с партнерами и тренерским штабом «Рубина» и покинул расположение команды. По данным издания IndeksOnline, компенсация за трансфер 28-летнего игрока составит €11 млн, годовой оклад в «Спартаке» — около €4 млн. Рыночная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет €9 млн.

Мирлинд Даку присоединился к «Рубину» летом 2023 года, перейдя из хорватского «Осиека». За казанский клуб форвард провел 93 матча, забил 38 голов и отдал 13 голевых передач, став вторым бомбардиром клуба в РПЛ после Гекдениза Карадениза.

Анар Зейналов