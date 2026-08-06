В Башкирии вынесли приговор за хулиганство на кладбище

Кушнаренковский районный суд рассмотрел уголовное дело трех жителей Уфы, обвиняемых в хулиганстве с применением оружия группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

По материалам дела, днем 15 июня 2024 года группа молодых людей, вооружившись пистолетами неустановленных моделей, прибыла на кладбище в Кушнаренковском районе. Поводом послужил конфликт, произошедший между отцом одного из фигурантов дела и потерпевшим.

Один из нападавших выстрелил в воздух, потребовав людей на кладбище уйти. Затем участники группы избили потерпевшего, а затем выстелили в него из пистолетов. Потерпевший получил огнестрельные ранения руки и бедра, которые квалифицированы как легкий вред здоровью. Также они угрожали оружием другим присутствовавшим.

После нападения группа попыталась скрыться, однако во время преследования один из нападавших выстрелил из пистолета в автомобиль другого потерпевшего, повредив заднее стекло.

Подсудимые не признали вину. Суд приговорил их к лишению свободы на срок от двух до двух с половиной лет в колонии общего режима.

В пользу потерпевшего взыскали компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. руб. с каждого осужденного.

Майя Иванова