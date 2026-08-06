В суд в Ульяновске направлено дело инсценировщиков ДТП с ущербом в 14 млн рублей

Следственное управление СКР по Ульяновской области завершило расследование и направило в Засвияжский районный суд Ульяновска уголовное дело пяти членов ОПГ автоинсценировщиков, обвиняемых в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ) и в мошенничестве в сфере страхования организованной группой, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом в четверг, 6 августа, сообщили региональные управления СКР и МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Как следует из утвержденного прокуратурой обвинительного заключения, всего в уголовном деле 15 эпизодов мошенничества и покушений на мошенничество. По данным источников, близких к правоохранительным органам, основу ОПГ составили жители Ульяновска: 26-летний Евгений Грачев, 25-летний Артем Аникин и 24-летний Дмитрий Логунов, которых объединяли дружеские отношения. К деятельности ОПГ они также привлекли хороших знакомых — Марата Тажаддинова и Алексея Иванова, «на которых можно положиться и которым нужны деньги». Четверо обвиняемых — жители Засвияжского района Ульяновска. Марат Тажаддинов — из Салмановки Ульяновского района.

В ОПГ были четко распределены роли. Руководил преступным сообществом Евгений Грачев. Дмитрий Логунов планировал деятельность и координировал действия участников ОПГ, Артем Аникин был одним из организаторов инсценировок, выступал в них в качестве потерпевшей стороны. Также в роли потерпевшего выступал Алексей Иванов, Марат Тажаддинов играл роль виновной стороны. По данным следствия, ОПГ приобретала подержанные автомобили различных марок как российского, так и зарубежного производства. Всего в их распоряжении было 16 машин, часть из них зарегистрирована на членов ОПГ, часть — на подставных лиц.

Для инсценировок псевдоДТП выбирались безлюдные места, чтобы не было лишних свидетелей. Затем оформлялись фиктивные документы о ДТП. От страховых компаний мошенники получали выплаты в размере от 200 тыс. руб. до 1,5 млн руб. Всего обвиняемые получили незаконные страховые выплаты от страховых компаний АО «АльфаСтрахование», ООО «СК “Согласие”», САО «РЕСО-Гарантия», САО «ВСК» на сумму более 4,6 млн руб.

Обвиняемые признались следствию, что осознавали незаконность своей деятельности, вину признали частично.

В Ульяновской области полиция совместно с СУ СКР пресекла деятельность уже нескольких групп автоподставщиков и автоинсценировщиков ДТП. Деятельность криминальных элементов по ложным ДТП привела к тому, что Ульяновск по величине территориального коэффициента ОСАГО (на сегодня — 1,4) входит в группу лидеров, находясь на девятом месте среди столиц субъектов РФ. Как сообщили «Ъ-Волга» в региональном УМВД, за последние пять лет активной борьбы с автоподставщиками пресечена деятельность более десятка таких ОПГ, «каждые полгода проходит задержание членов очередного преступного сообщества».

Самым громким было раскрытое в 2023 году дело ОПГ автоинсценировщиков, которую создал Максим Чемидронов. ОПГ инсценировала 33 ДТП, получив за них более 11 млн руб. В составе ОПГ было 22 человека, среди них два старших инспектора ДПС —Валерий Шубин и Дмитрий Царев, а также инспектор ДПС Евгений Тельгузов, отвечавшие «за конспирацию и непресечение преступной деятельности», подготовку сфальсифицированных материалов. Все получили большие сроки. Валерий Шубин в марте 2024 года был приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Один из активных участников ОПГ — Евгений Дорофеев — успел сбежать в Черногорию, но в 2025 году был экстрадирован и в декабре 2025 года приговорен к девяти с половиной годам колонии общего режима со штрафом в размере 900 тыс. руб.

Сергей Титов, Ульяновск