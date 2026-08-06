В Самаре массовые мероприятия ко Дню города перенесут в помещения и онлайн-формат

Основные мероприятия, приуроченные ко Дню города в Самаре, пройдут 13 сентября. В целях безопасности решено все уличные массовые мероприятия перенести в крытые помещения или в онлайн-формат. Об этом сообщает глава Самары Иван Носков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Глава города также отметил, что будет увеличено количество камерных мероприятий для разных возрастов и разной направленности: спортивных, творческих, выставочных и т.д.

На открытом воздухе оставят только церемонию возложения цветов к памятнику первому воеводе Самары князю Засекину и ярмарку «Сделано в Самаре».

«Верю в силу и точность наших защитников — войск ПВО. Не сомневаюсь, что они обеспечат нам безопасность в период праздника (и в любой другой день тоже). Но также не исключаю, что враг предпримет серьезные попытки наш праздник, скажем так, испортить. Поэтому не будем осложнять работу нашим парням! Кстати, в этот день вход во все областные и муниципальные музеи будет бесплатным. Отличный повод посетить, посмотреть новые экспозиции!», — отмечает Иван Носков.

Руфия Кутляева