В июле снизилась стоимость квартир на вторичном рынке в Перми

В июле средняя стоимость квартир на вторичном рынке в столице Прикамья составила 6,5 млн руб. Это на 1,3% ниже, чем в предыдущем месяце. При этом цена квадратного метра в таких активах, напротив, выросла на 0,7% и достигла 127,3 тыс. руб. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Наибольший скачок цен на вторичные квартиры произошел во Владивостоке (+4,4%), Туле (+3,3%), Самаре (+3%), Саратове (+2,9%) и Чите (+2,9%). Подешевели больше всего лоты в Сургуте (–3%), Сочи (–3%), Краснодаре (–2,9%), Чебоксарах (–2,3%) и Кирове (–2%).

Московские квартиры выросли в цене на 2,2% за месяц, до 23,2 млн руб., подмосковные – на 2,6%. В Санкт-Петербурге стоимость «вторички» увеличилась на 1,8%, до 13,5 млн руб.

В целом по России цена актива на вторичном рынке преодолела очередную отметку и достигла 7 млн руб., увеличившись на 0,4%.